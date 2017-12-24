Velilerden Kan Bağışı Kampanyası

Samsun'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Okul müdürü Taner Albayrak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında anlamlı bir kampanya düzenlediklerini söyledi.





Velilerin toplantının ardından kan bağışında bulunduğunu ifade eden Albayarak, "Öğrencilerimiz yönlendirilmesiyle kan bağışı kampanyasına destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimiz veli toplantısının ardından kan bağışında bulunuyor. Bu projeyle 300 ünite kan bağışı hedefliyoruz." dedi.