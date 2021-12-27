Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi A.M.'yi (9) darp ettiği ileri iddiasıyla hakkında şikayette bulunulan öğretmen F.M.O.'ya diğer veliler sahip çıktı. Okulun önünde toplanan veliler adına konuşan Ceren Binler, öğretmen F.M.O.'nun yanında olduklarını belirterek "Nadide bir eğitimci olan öğretmenimiz, bu zamana kadar bir karıncayı incitmemiştir ki; bir çocuğa bunu yapsın. Öğretmenimize iftira atılmıştır" dedi.

Buca'daki bir ilkokulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan A.M., 24 Aralık'ta eve boynunda tırnak izleri ve yüzünde kızarıklıkla geldi. A.M., iddiaya göre, annesi Rüya Seda M.'ye (34), öğretmenlerinden birinin kendisine tokat ve boynuna çimdik attığını ardından da boynundan tutarak sınıfa götürüp, duvara fırlattığını anlattı. Bunun üzerine Rüya Seda M., oğlunu dövdüğünü ileri sürdüğü öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu.