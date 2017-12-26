Veliler Sınav Sürecinde Okul İle Sürekli İletişimde Olmalı

Yüksek Öğretim Kurulu'nun TYT için Matematik ve Türkçe derslerindeki soru yaklaşımını değiştirmesi adayları tedirgin etmişti. Özel Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci, adayların tedirginliğini azaltmaya yönelik ders çalışma sistemleri hakkında önerilerde bulundu.

Bu yıl 2 milyondan fazla adayın gireceği ve aileleriyle birlikte milyonların nasıl bir model olacağını merakla beklediği yeni üniversite sınav sistemi, YGS ve LYS'ye göre hem oturum hem de puan türü sayısı bakımından avantaj sunuyor. Önceki sistemde adaylar mart ayında Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına, haziran ayında ise Lisans yerleştirme sınavına giriyorlardı ve 6 oturumluk maratonda 18 puan türü ile değerlendiriliyorlardı. Yeni sistemde ise Temel Yeterlilik Testi, sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil puan türleri geçerli olacak.

Sınav sistemi ve soru türleri ile ilgili birçok kaynakta farklı bilgilerin yer alması, adayların ve velilerin ne yapacakları konusunda kararsızlık yaşamalarına yol açtı. Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi Koordinatörü Nilgün Şekerci, haziran ayında 2 gün içinde 3 oturumda girilecek Temel Yeterlilik Testi ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ile ilgili adaylara ve velilere yönelik rahatlatıcı bilgiler paylaştı.