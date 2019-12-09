Veliler sahada sporcuların yanında

09.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:13

Organizasyona katılanları yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yaşam boyu spor faaliyetleriyle obezite, hareket azlığı gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen konularda mücadele ediyoruz" dedi.

Tüm vatandaşları yaşam boyu spor faaliyetlerine teşvik etmek amacıyla birbirinden farklı spor organizasyonlarını başarıyla düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, gerçekleştirdiği 'Veliler Sahada' etkinliğiyle 7'den 70'e maaile herkesi spor alanlarında buluşturdu. Anne, baba, çocuk, dede ve ninelerin katılımıyla İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sporcu velileri önce basketbol oynadılar, ardından geleneksel çocuk oyunları ve beceri koordinasyon parkurlarında birbirinden eğlenceli etkinliklerde keyifli zamanlar geçirdiler. Şehitkamil Belediyesi tarafından belirli periyotlarda gerçekleştirilecek etkinlikler; yeşil sahada, kortlarda, pistler ve parke üzerinde devam edecek.

SPORLA GELİŞMELERİNİ SAĞLAMALIYIZ

Etkinlikte katılımcı sporcu ve sporcu velilerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukların sporla gelişimlerinin sağlanmasının yaşam kaliteleri açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Başkan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Veliler Sahada etkinliği ile velilerimizin aynı anda hem spor yapmasını hem de çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmelerini arzu ettik. Velilerimizin çocuklarının gelişimini yakından takip etmeleri, onların duygu, düşünce ve heyecanlarını paylaşmaları büyük bir şans. Bu çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Büyük bir moralle geçen sağlık ve spor dolu bu çalışmalar, çocuklarımızın akademik hayatlarını da olumlu etkiliyor. Yaşam boyu spor faaliyetleriyle obezite, hareket azlığı gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen konularda mücadele ediyoruz. Doktor, hastane ve ilaçlara yönelmek yerine, önleyici tedbirler alıp çocuklarımızın sporla gelişimlerini sağlamalıyız. İbrahimli Spor Merkezimizde miniklerden yetişkinlere her yaş grubuna yönelik spor faaliyeti mevcut. Çalışmalar, yıl boyunca oldukça verimli geçiyor. Desteklerinden dolayı tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve spor dolu günler diliyorum."

Kaynak: Bültenler