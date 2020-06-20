Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymadı Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymadı Adana'da LGS sınavı başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı başladı.

Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymadı

Adana'da LGS sınavı başladı

ADANA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı başladı. Öğrenciler maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak okula girerken veliler ise dışarıda sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Öğrenciler maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava kısa süre kala dersliklere alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileleri ise okul önlerinde bekledi. Seyhan İlçesinde bulunan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda sınava giren evlatlarını bekleyen velilerin ise dışarıda sosyal mesafeye uymadan oturup çay içerek sohbet etmesi dikkat çekti.

Polislerin okul önüne gelip velilere 'sosyal mesafe' konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen veliler bu uyarıları dikkate almadı. Polis, okul önünde bulunan çay ocağının kaldırım ihlali yapan masa ve sandalyelerini kaldırtarak velilerin sosyal mesafeye uymalarını sağlamaya çalıştı.

Kaynak: İHA