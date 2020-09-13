Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi

Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi Eğitimci Cüneyitoğlu: "Okul sürecinin ne zaman açılacağının belli olmaması velilerde kaygı oluşturuyor" Veliler çocuklarına çalışma programı oluşturmalı" Eğitimci Hüseyin Cüneyitoğlu, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması konusunda kaygılı olan velilerin...

Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi
13.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:19

Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi

Eğitimci Cüneyitoğlu: "Okul sürecinin ne zaman açılacağının belli olmaması velilerde kaygı oluşturuyor"

Veliler çocuklarına çalışma programı oluşturmalı"

ADANA - Eğitimci Hüseyin Cüneyitoğlu, okullarda yüz yüze eğitimin başlaması konusunda kaygılı olan velilerin özel eğitim kurumlarına ve etüt merkezlerine yöneldiğini söyledi.

Cüneyitoğlu, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitimin koron avirüs tedbirleri kapsamında 21 Eylül'den itibaren okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfları kapsaması diğer öğrencilerin velilerini endişelendirdiğini belirtti. Başarının anahtarının öğrencilerin tatil havasından çıkarak çalışma programı ve alışkanlığı ile süreci en az bilgi kaybıyla atlatılabileceğini ifade eden Cüneyitoğlu, "Okul sürecinin ne zaman açılacağının belli olmaması velilerde kaygı oluşturuyor. Velilerin bu kaygısı özel eğitim kurumlarına yığılmaya neden oldu. Pandemi üzerine geçen seneden tecrübe edindik. Çalışma düzenini sürekliliğini sağlayamayan çocuklar performans eksikliği yaşadılar. Çocuklar bu süreçte bu düzeni sağlamak zorunda. Velilere sesleniyoruz. Evde çalışma alışkanlığı oluşturacak çalışma düzeni olmalı. Geçen yıl konularını tekrar ederek çalışılmalı. EBA internet ortamından çocuklar kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. İmkanı olan veliler özel eğitimden faydalanabilirler. Ama bu süreçte önemli olan öğrencinin çalışma alışkanlığını ve düzenli bir çalışma programının oluşması önemli bir başarı anahtarı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Kanye West Ferhat Göçer
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Servet Yardımcı Ricardo Quaresma Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Veliler özel eğitim kurumlarına yöneldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 10:21:39. #1.14#
title