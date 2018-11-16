KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir anaokulu öğretmenin başlattığı ve kadınların da destek verdiği proje sayesinde yardıma muhtaç öğrencilerin yüzü gülüyor.

Hayme Ana Anaokulu Öğretmeni Neslihan Kurt, havaların soğuması üzerine başlattığı "Veliler örüyor çocuklar gülüyor" projesine, ilçedeki kadınlardan da destek geldi.

İlçede farklı semtlerde yaşayan yaklaşık 10 kadın, okulda, ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı, bere, eldiven ve çorap örüyor. Kadınlara anaokulu öğrencileri de kendilerince destek veriyor.

Toplanan yardımlar, ilçeye bağlı köylerde eğitim gören çocuklara ulaştırılıyor. Kurt ve veliler, ördükleri kışlık ürünleri, son olarak Belenli İlkokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye etti.

Öğretmen Neslihan Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, öğrencileriyle yardıma muhtaç çocuklar için neler yapabileceklerini konuştuğu sırada ortaya çıktığını, okul idarecilerinin de kendisine destek verdiğini söyledi.

İhtiyacı olan dezavantajlı çocuklara yardım etmek istediğini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Veliler okula gelerek atkı, bere, eldiven ve çorap örmeye başladı. Bazı veliler de çorap satın alarak projeye destek oldu. Toplanan yardımları, köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdık. Çocuklar da çok mutlu oldu. Öğrencilerimize hem yaşayarak öğrenmeyi gösterdik hem de yardımlaşmayı somutlaştırmış olduk. Bu sayede amacımıza ulaştık. Bugün de ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Belenli İlkokuluna geldik. Zor olsa da sonucu görünce mutlu olduk."

Kurt, velilerin bugüne kadar 23'er çift atkı ve bere ile 85 çift çorap ördüklerini ve bunları 100 çocuğa ulaştırdıklarını dile getirerek, ihtiyaç sahibi çocuk kalmayıncaya kadar örmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Çocuklarımıza yardımımız dokunduysa ne mutlu bize"

Velilerden Fatma Pınar ise Neslihan öğretmenin başlattığı projeye destek verdiğini söyledi.

Ördükleri atkı, bere, eldiven ve çorapları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Pınar, "İnşallah çocuklar çok sevinir. Havalar soğumaya başladı. Çocuklarımıza yardımımız dokunduysa ne mutlu bize. Gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklarımız var. 10 kişilik kadın grubu okula gelip atkı, bere örüyoruz. Yaptığımız çalışmayla evde çocuklarımıza da örnek oluyoruz." dedi.

Velilerden Nursel Demir ise kadınların okula Kahta ilçesindeki farklı mahallerden geldiğini belirterek, "Kışın çocuklarımıza ihtiyacı olan atkı, bere ve çorap örüyoruz. Köydeki çocuklara az da olsa faydamız olsun istedik. Çocuklarımız bu durumu görünce 'anne bir an önce ör, çocuklar üşümesin' diyor." ifadelerini kullandı.

Hayme Ana Anaokulu Müdürü Abuzer Özdemir de Neslihan Kurt'a, yürüttüğü projeden dolayı teşekkür ederek, toplanan yardımları ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Belenli İlkokulu öğrencilerden Muhammed Fatih ise yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu, kendisine bere ve atkı hediye edildiğini söyledi.