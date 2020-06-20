Veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
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Veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

İZMİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler, yoğunluğa neden oldu.

Veliler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu
20.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:31

İZMİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren çocuklarını okul kapısında bekleyen veliler, yoğunluğa neden oldu.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon öğrenci, ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayan ve 12.50'de sona eren LGS sınavına girdi. Hayallerindeki liseye kavuşabilmek için öğrenciler sınavda ter dökerken, velileri ise onları okul kapılarının önlerinde bekledi. İzmir'deki birçok okulun önlerinde, kalabalıklar oluştu. Karabağlar ilçesindeki Şehit Ferdi Tosun Ortaokulu'nda, maske kuralına genel olarak uyulduğu görülürken, çocuklarını bir an önce görmek isteyen veliler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Okul yetkilileri sık sık velileri uyarsa da yoğunluk oluşmasına engel olamadı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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