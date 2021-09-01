VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
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VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU

VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IĞDIR'da 200'den fazla öğrencinin 1'inci sınıfa kaydolduğu İnönü İlkokulu'nda velilerin öğretmen tercihleri karşısında zor durumda kalan okul idaresi, çareyi kura yönteminde buldu.

IĞDIR'da 200'den fazla öğrencinin 1'inci sınıfa kaydolduğu İnönü İlkokulu'nda velilerin öğretmen tercihleri karşısında zor durumda kalan okul idaresi, çareyi kura yönteminde buldu. Okul yönetimi, önce sınıfları, sonra da öğretmenleri kura yöntemiyle belirledi.

Topçular Mahallesi'ndeki 16 derslikli İnönü İlkokulu'na 2021-2022 eğitim öğretim sezonu için 200'den fazla çocuğun 1'inci sınıfa kaydı yapıldı. Öğrenciler için 8 ayrı sınıf oluşturan okul yönetimi, velilerin öğretmen tercihleri karşısında ne yapacağını şaşırdı. Velilerin, çocuklarını okutmak için öğretmen seçmeleri üzerine yöneticiler, kura çekimi kararı aldı. Öğrenci ve velilerin katıldığı kura çekimi okulun bahçesinde yapıldı. Okul yönetimi önce 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrencinin okuyacağı sınıfları kurayla belirledi. Yöneticiler ardından öğretmenler için kura çekimi yaptı. Kura çekimi sonrası 8 sınıfta derse girecek öğretmenler de belirlendi. İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Altuntepe, kura sonucuna göre velilerden, çocuklarının sınıflarını öğrenmelerini istedi.

Okul bahçesindeki kura çekimini dikkatle izleyen veliler, sınıfların ve öğretmenlerin belirlenmesinde haksızlığın kura yöntemiyle ortadan kalktığını söyledi. Kura çekiminin adil bir uygulama olduğunu ifade eden veliler, Çocuklarımızın geleceği için biz de heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler için adil uygulamadır dedi.

VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU
VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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VELİLER ÖĞRETMENLERİ PAYLAŞAMAYINCA OKUL İDARESİ ÇAREYİ KURA ÇEKMEDE BULDU - Haberler
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