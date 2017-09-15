Veliler öğrenci servislerini cepten takip edecek



AYDIN - Geçtiğimiz ay İzmir'de kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in unutulduğu servis minibüsünde havasızlıktan hayatını kaybetmesi üzerine, Aydın'da öğrenci servisleri için yeni kriterler belirlendi. İl genelinde öğrenci taşıyacak tüm araçlara kamera sistemi kurulması ve servis yaptığı sırada cep telefonu ve bilgisayarlardan online izlenebilmesi şartı getirildi. Türkiye'de bir ilk olan uygulamada veliler hem araçları, hem de çocuklarını cep telefonlarından denetleyebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı UKOM Şube Müdürlüğünce alınan karar gereği il genelinde P plakalı tüm öğrenci servislerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında Araç Takip Sistemi ve Veri Bilgilendirme Sistemi ile donatılmasına karar verildi. Aydın Şoförler Odası Salonu'nda il genelindeki servis minibüsü sahipleri ve şoförleri ile yapılan toplantıda araçlarına kamera sistemi ve araç takip sistemi kurmayan servislerin ruhsatlarının yenilenmeyeceği belirtildi. Uygulama servis sürücüleri tarafından da olumlu karşılandı.

"Türkiye'de bir ilk olacak"

İzmir'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen Alperen'in olayı ile gündeme gelmek istemediklerini, Aydın olarak böylesi üzücü olayların yaşanmaması için ciddi tedbirler aldıklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yeni kurulacak sistem ile öğrenci servislerinde Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Kontrolün itimada mani olmadığını ve bu sistem ile korsan taşımacılığın da tamamen ortadan kalkacağını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Bu son UKOME kararı ile araçların elektronik güvenlik sistemi ile donatılması kararı alındı. Özellikle kamera ile velilerin çocuklarını takip edebilmesi ve online olması uygulaması Türkiye'de ilk defa bizde başlıyor. İnterneti olmayan veliler için de cep telefonlarına mesaj gidecek. Sistem velilere servis eve yaklaştığında 'servis eve yaklaştı', 'öğrenci servise bindi', 'öğrenci okula teslim edildi', 'öğrenci okuldan alındı' veya 'öğrenci servise binmedi' gibi mesajlar velilere gönderilecek. Bizler en değerli varlıklarımızı taşıyoruz. Belki de geç kalmış bir sistemi Türkiye'de ilk olarak biz uyguluyoruz" dedi.

"Veliler mutlaka kontrol edip denetim yapsınlar"

Yaşanan sıkıntıların temelinde korsan diye tabir edilen denetimsiz araç ve şoförlerden kaynaklandığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, velilerin servisleri mutlaka denetlemesini istedi. Aydın Büyükşehir denetimli tüm servis araçlarının denetimde olduğunu ve şoförlerin de belli eğitimleri tamamladıktan sonra ruhsat alabildiğini kaydeden Başkan Özmeriç, "Bu sistemle inşallah korsanı sıfıra indireceğiz. Velilerin de bu konuda titiz olmalarını istiyoruz. Maalesef İzmir'de yaşanan acı olaydaki araç maalesef kamyonet statüsünde. Kamyonet statüsündeki bir araca çocuğu bindiriyorsunuz. Belki de okulun temizlik görevlisi o aracı kullanıyordu. Bu nedenle en değerli varlıklarımız çocuklarımızı taşıyan araçları velilerimiz de kontrol etsin. Bu sistem ile velilerimiz araçları sürekli kontrol edebilecek" diye konuştu.