Veliler LGS'nin Salgın Tekrar Artarken Yapılmasından Endişeli Başkentte LGS sırasında MEB ve Ankara Valiliği'nin belirlediği Fevzi Özbey Ortaokulu'nda basın mensuplarınca çekim yapılması izni verildi.

Başkentte LGS sırasında MEB ve Ankara Valiliği'nin belirlediği Fevzi Özbey Ortaokulu'nda basın mensuplarınca çekim yapılması izni verildi. Sınavın Corona virüsü salgınında ülke genelinde yeniden artış gözlemlenen bir dönemde yapılması velilerde endişeye neden oldu