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Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de okulların açılmasıyla kırtasiyelerin yoğunluğu devam ediyor.

Eskişehir'de okulların açılmasıyla kırtasiyelerin yoğunluğu devam ediyor.

Özellikle hafta sonu tatilini fırsat bilen veliler, öğretmenlerin verdiği ihtiyaç listesine göre aradıkları ürünleri bulabilecekleri kırtasiyelere akın etti. Koronavirüs sebebiyle veliler kırtasiyeye girebilmek için işletme önünde kuyruk oluşturdu. Dakikalarca sırada bekleyen vatandaşlar içeri girip aradığı ürünleri bulmaya çalıştı. Kuyrukta bekleyen velilerden Ali Keçeli, her sene bu yoğunluğu yaşadığını söyledi. Öğrencilere yeni eğitim-öğretim hayatında başarılar dileyen Keçeli, "11 yaşında oğlum var. 6'ıncı sınıfa başladı. Öğretmenlerin isteğine göre kitap, defter ve kırtasiye ürünlerini almak için kuyruğa girdik. Her sene böyle yoğunluk oluyor ve bu duruma alıştık artık. Her öğrencinin yeni eğitim - öğretim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu

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Haber: Veliler kırtasiye önünde kuyruk oluşturdu - Haberler
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