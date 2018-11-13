Veliler Gayri Resmi Yerlere Çocuklarını Göndermesin"

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ilçede mama yedirildikten sonra daldığı uykudan uyanamayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin ölümüyle ilgili, "Valilik bu konuda gereğini yapar. Soruşturma müfettişleri de gereken incelemelerde bulundu. Veliler, gayriresmi yerlere çocuklarını göndermesin." dedi.

İnegöl Ziraat Odası'nı ziyaret eden Görücü, burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili soru üzerine Görücü, şunları kaydetti:

"Bu konuda adli yönden de idari yönden de soruşturmalar sürüyor. Tasarruf, Bursa Valiliği'nde olduğu için biz bilgileri onlara gönderdik. Kaymakamlık, benden önceki dönemde oranın tespitini yapmış. Valilik bu konuda gereğini yapar. Soruşturma müfettişleri de gereken incelemelerde bulundu. Veliler, gayriresmi yerlere çocuklarını göndermesin."