Veliler endişeli, servisçiler korsandan dertli

14.09.2019 10:26

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servisi kazaları araçların güvenliğini, servis şoförlerinin tutumlarını bir kez daha tartışılır hale getirdi. Endişeli veliler, servislerin zamanında gidip gelmesine, aracı aynı sürücünün kullanmasına, trafik kurallarına uymasına ve çocuklarının emniyet kemeri takmasına dikkat ettiklerini söylerken, servis şoförleri korsanlardan yakındı.

Eğitim yılıyla birlikte binlerce okul servisi yollara düşerken ilk haftada yaşanan trafik kazaları servislerin güvenliğini gündeme getirdi. Muğla'nın Dalaman ilçesinde servis şoförünün kırmızı ışık ihlali, 17 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olurken, DHA konunun tüm taraflarıyla görüştü. İki yıl önce İzmir'in Çiğli ilçesinde kreşe giderken serviste unutulduğu için havasızlıktan ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in acılı babası Serkan Sakin, okul açıldığı zaman yapılan denetimlerin yıl boyunca sürmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi

Servis kazaları yeniden başladı. Annelerin babaların canları yine yandı. Evlatlarımız kazalarda can verdi. Bu canlar bizim, evlatlarımız, canlarımız. Bir an önce bunlara önem verilmesi lazım. Okul açıldığı sırada yapılan denetimler, yıl boyunca devam etmeli. Kızım da servisle gidiyor. Aynı şoförün götürüp getirmesine dikkat ediyorum.

VELİLER TEDİRGİN

Eren Şahin Eronat Ortaokulu önünde çocuklarının okula gitmelerini bekleyen veliler servis araçlarında nelere dikkat ettiklerini anlattı. Velilerden Müge Önbaşlı, Çocuğumu servise vermiyorum. Yakında oturuyorum. Kendim götürüp, getiriyorum. Son zamanda malum yaşanan olumsuzluklar da beni korkutuyor. Çekiniyorum dedi. Betül Altındağ, Çocuğumu servisle okuluna gönderiyorum. Onun ayakta durup durmadığına, hosteslerinin olmasına aynı saatte gelip gitmesine, güvenli olmasına dikkat ediyoruz. Ben oğluma da belli etmeden onu ürkütmeden soruyorum. Sürücünün kurallara uyup uymadığını sorguluyorum dedi. Velilerden Hülya Bilginoğlu ise Bu yıl ilk defa servise verdim. Ben sabah evden alan ve akşam eve bırakan şoförün aynı olmasına, emniyet kemerinin takılı olmasına, ayakta gidip gelmediğine dikkat ediyorum. Çocuğum evden çıktığı anda servise binip yerine ulaşıncaya kadar tabii ki tedirginlik yaşıyorum. Servis şoföründen çok çevreden de bazı olumsuzluklar olabiliyor. Sık sık tedbirli olmasını söylüyorum dedi.

Servis kullanan öğrenciler, araca biner binmez emniyet kemeri taktıklarını, şoför trafik kurallarının ihlal ederse onları uyardıklarını ya da ailelerine bilgi verdiklerini söyledi.

SERVİSÇİLER KORSANDAN YAKINDI

Servis şoförleri ise bu işi korsan yapanlar nedeniyle mesleklerinin itibar kaybına uğradığını ileri sürdü. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, eğitim almayan üyelerinin olmadığını vurgulayarak şunları söyledi

Biz bu mesleği kutsal görev olarak görüyoruz. Eğitimin bir parçasıyız. Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. Araçlarımız TSE'den geçmiş, ilgili uzmanların tetkik ettiği özel donanımlı, nitelikli araçlar. Araçlar her yıl muayeneden geçiyor. Sürücüler ve rehber personel için birtakım kriterler var. Mesela 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalı, 7 yıl deneyim aranıyor. Psikotekniğe sahip olması lazım. Şoför tanıtım kurslarına katılması lazım. Bunu başarıyla bitirmeleri gerekli. Halk eğitimde kurslara tabii tutuluyorlar. Burada empati, farkındalık, öfke kontrolü, ilk yardım, insan ilişkileri konularında eğitim alıyorlar. Sınavda başarılı oldukları zaman sertifika alıyorlar. Bizler meslek odası olarak yetki istiyoruz. Korsan taşımacılık bizim yıllardır bağırdığımız bir olay. Mobil ekip kurulmalı. Bizde de yetkilinin olması lazım. Bizlere yetki verilirse emniyet müdürlüğünün yanında onlara yardımcı oluruz.

Servis şoförü Ercan Aydar da, Eleştiriler hep bizlere oluyor. Bizim 'S' plakamız var. Bu plakalar kontrol altında olduğunu gösterir. Hiçbir eksiği olmaz. Ben servis şoförü olarak öğrencilerin güvenli şekilde evlerine gitmesi, evlerinden okula gelmesini sağlamalıyım. Trafik kurallarına uymak zorundayız. En çok dikkat çeken bizleriz. 25 yıldır bu işi yapıyorum dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızın can güvenliği çok önemli. Bunun yanında bizim servisçiler olarak en büyük sıkıntımız korsan servis araçları. Onlar sorun çıkarıyorlar, ceremesini bizler çekiyoruz. Korsan araçlar hiçbir belgeyi hazırlamıyor. Biz 29 belge alıyoruz dedi. Servis şoförü Süleyman Sevgi ise Ana kurallar araçların bakımlı olması, çocukların güvende olması, emniyet kemerini takmaları. Kurallara uymayan arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Meslektaşlarımızın koltuk harici ayakta öğrenci almalarına karşıyım. Çünkü ayakta olan öğrencinin sigortası yok, kaza olduğu zamana o çocuğun canını önemli dedi.

Kaynak: DHA