VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor

05.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:41

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detay görüntüler VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki ormanlarda kalan göçmenlerin yaşam mücadelesi olumsuz şartlarda devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Detay görüntüler VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki ormanlarda kalan göçmenlerin yaşam mücadelesi olumsuz şartlarda devam ediyor. Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan gelen göçmenler, kendi imkanlarıyla yaz aylarında yaptıkları kamplarda kışın gelmesiyle oldukça zor günler geçiriyor. Yakacak ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan göçmenlerin durumunun soğuğun kendini iyice hissettirmesiyle iyiye gitmediği gözlendi.

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Ocak Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 21:41:14. #1.14#
title