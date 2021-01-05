VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor

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Detay görüntüler VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki ormanlarda kalan göçmenlerin yaşam mücadelesi olumsuz şartlarda devam ediyor. Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan gelen göçmenler, kendi imkanlarıyla yaz aylarında yaptıkları kamplarda kışın gelmesiyle oldukça zor günler geçiriyor. Yakacak ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan göçmenlerin durumunun soğuğun kendini iyice hissettirmesiyle iyiye gitmediği gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı