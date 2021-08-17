Veliefendi Locamahal'de anahtarlar teslim edildi

KİPTAŞ'ın Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Veliefendi'de 2017'de başlattığı "Locamahal" projesi, ilk sahipleriyle buluştu.

KİPTAŞ'ın Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Veliefendi'de 2017'de başlattığı "Locamahal" projesi, ilk sahipleriyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre KİPTAŞ'ın, Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında, 36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan, 1262 konutluk ve 77 ticari birimden oluşan "Locamahal" projesinin anahtar teslim töreni düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da her 3 binadan 1'inin depreme dayanıksız olduğunu söyledi.

Deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci sorunu haline gelmesini istediklerinin altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda, devletin tüm kurumlarının, ilgili özel sektör paydaşlarıyla eşgüdümlü ve seferberlik ruhuyla harekete geçmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile deprem özelinde uyumlu bir çalışma içinde olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Hep beraber ayağa kaldırmalıyız bu meseleyi. Vatandaşımız, depremle mücadeleyi, çürük binada oturmak mı, oturmamak mı kısmından ziyade işin maddi tarafını önceliyorsa vatandaşla bu süreci halleşip, şeffaf bir biçimde çözemediysek, hala problemimiz var demektir." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise deprem sorununu, samimi diyalog içinde ve ortak akılla çözmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Zeytinburnu Belediyesi ile KİPTAŞ Genel Müdürlüğü arasında yetkiyi öngören protokolün, 15 Mart 2013'te imzalandığını belirten Arısoy, projede emeği olanlara teşekkür ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle ve KİPTAŞ'la birlikte bu projenin tamamlaması için büyük gayret gösterdik. Yenilenen her bir konut, Zeytinburnu için büyük kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hak sahibi 3 çifte sembolik olarak anahtarları sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken