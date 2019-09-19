Veliefendi hipodromu'nda açık artırma ile 16 tay satılacak, tay başına geçici teminat 15 bin tl

19.09.2019 09:40

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün yetiştirmesi 16 baş safkan Arap koşu tayı açık arttırma usulü ile Veliefendi Hipodromu'nda tek tek satılacak.

16 safkan Arap koşu tayı satış ihalesinin 08 Ekim Salı günü saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda belirtildi. Geçici teminatın ise tay başına 15 bin lira olduğu duyuruldu. İhaleye ilişkin şartnamenin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görülebileceği bilgisi de ilanda yer aldı.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranan şartlar şöyle sıralandı:

-Tebligat İçin adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi

-Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

-Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

-Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir"

Kaynak: DHA