Veliefendi'de bu pazar nefesler kesilecek! Muhteşem yarışlar...

Dişi tayların annelik kariyerleri açısından da önem arz eden bu klasik koşu, saat 16.30'da start alacak. Programda ayrıca, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından olan ve Kulübümüz Kurucu Üyelerinden Sait Akson anısına düzenlenen koşu ile 1976-1978/ 1985-1987 yılları arasında Kulübümüzde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan A. Cemal Kura adına düzenlenecek koşular büyük bir heyecana sahne olacak.

KISRAK KOŞUSU (Açık-G1/D)

3 yaşlı dişi İngiliz tayları için yılın en önemli mücadelelerinden kabul edilen ve bu yıl 64.'sü gerçekleştirilecek olan Kısrak Koşusu, çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak. Birincilik ikramiyesinin 760.000 TL olarak belirlendiği koşuya katılacak olan safkanlar şöyle;

2018 yılı Kısrak Koşusu'nu Selim Kaya idaresindeki PERİ LİNA kazanmıştı

SAİT AKSON KOŞUSU (Açık-G2/E)

3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından Sait Akson Koşusu, 2200 metre çim pistte üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. 238.000 TL'lik birincilik ikramiyesi belirlenen koşuda; AGERA, ALWAYS FORTH, ANGEL OF DEATH, APOPHIS, GOLD POLAT, HAVE A NICE TRIP, KENOBI, LONG RUNNER, UÇAN FİL, URLA KARASI ve YAMANLARBEYİ isimli erkek tayları izleyeceğiz.

2018 yılı Sait Akson Koşusu'nu Uğur Polat idaresindeki MISTER GÖRKEM kazanmıştı