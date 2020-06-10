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Veliefendi'de 82 gün sonra start verildi

TJK Başkanı Serdal Adalı: "Bakanlığımızın verdiği talimatlara harfiyen uyduk""Hipodrom içinde maskesiz gezmez kesinlikle yasak, bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar uyguluyoruz""Yarışların başlamasıyla geçirdiğimiz sıkıntıları unutup, önümüze bakacağız"ALİ DANAŞ-KAAN ÜLKER / İSTANBUL,-...

Veliefendi'de 82 gün sonra start verildi
10.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:28

TJK Başkanı Serdal Adalı: "Bakanlığımızın verdiği talimatlara harfiyen uyduk"

"Hipodrom içinde maskesiz gezmez kesinlikle yasak, bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar uyguluyoruz"

"Yarışların başlamasıyla geçirdiğimiz sıkıntıları unutup, önümüze bakacağız"

ALİ DANAŞ-KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinde ara verilen at yarışları 82 gün sonra bugün gerçekleştirilen koşularla yeniden başladı. Hem İstanbul'da hem Elazığ hipodromunda yarışlar yeniden start aldı. Atçılık sektörü başlayan yarışlar sonrası hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak rahat bir nefes aldı. Yarışlar olmasa da pandemi sürecinde her gün antrenmanlar yapıldı, atların bakımı gerçekleşti. Masrafları ağır olan sektör şimdi yeniden eski günlere dönmenin heyecanını yaşıyor.TJK Başkanı Serdal Adalı, "Yaklaşık 80 gün sonra yarışlara başlayacağız. Adeta durma noktası yaşadık. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir yarış sezonu diliyorum" dedi."HİPODROM İÇİNDE MASKESİZ GEZMEZ KESİNLİKLE YASAK, BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"Hipodrom içerisinde maskesiz gezmenin kesinlikle yasak olduğunu ifade eden Adalı, DHA'ya verdiği röportajda "Hipodrom dahilinde maskesiz gezmez kesinlikle yasak. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın verdiği talimatlara harfiyen uyduğumuz gibi ekstradan bizim de aldığımız önlemler var. Onları da yerine getiriyoruz. Zaten seyircisiz bir yarış sezonu başladı. Önlemler üst düzeyde" ifadelerini kullandı."YARIŞLARIN BAŞLAMASIYLA GEÇİRDİĞİMİZ SIKINTILARI UNUTUP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Yarışların durduğu sürede ciddi sıkıntılar yaşandığını ancak artık önlerine bakacaklarını belirten Serdal Adalı, "80 günde hipodromda hayat durmadı. Tüm at sahipleri, bu sektörde olan herkes ciddi sıkıntılar yaşadı. Ama bugün yarışların başlaması itibarıyla geçirdiğimiz sıkıntıları unutup, önümüze bakacağız. Sağlık sorunları, her şeyden önce gelir. Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ayın 10'unda hipodromları açabilirsiniz dediğinde, bütün camia havalara uçtu. Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız iyi bir sezon olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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