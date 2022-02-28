Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna'yı görüştü

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Veliaht Prens bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'daki son durum ve bunun enerji piyasalarına olan etkileri değerlendirildi.

Bin Selman, telefon görüşmesinde ülkesinin petrol piyasalarının istikrarına verdiği önemi ve OPEC + anlaşmasına bağlılığını teyit etti.

Ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra başta uluslararası barış ve güvenliğin teşviki olmak üzere, bu konularda sarf edilen çabalar üzerinde duruldu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde de duruldu.