Veliaht Prens İmaj Değiştirdi, Takım Elbisesiyle Kahve İçmeye Gitti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor.Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında dünyanın en zengin 8. kişisi Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ortadoğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı. New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi.

KAHVELERİ BLOOMBERG ÖDEDİ

Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı. Kahvelerin ücretini ödeyen taraf ise Mike Bloomberg oldu. Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti.

O anlarda çekilen fotoğraflar Twitter hesaplarından paylaşıldı.