Show TV ekranlarında yayınlanacak, FARO ve Gold Yapım ortaklığında hazırlanan sezonun en çok konuşulan projelerinden 'Veliaht', Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, Veliaht CANLI izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayınlanan son tanıtımda Timur'un (Akın Akınözü) Reyhan'a (Serra Arıtürk) yönelttiği dikkatli bakışlar ve Zafer'in (Bora Akkaş) söyledikleri, Reyhan'ın mesafeli tavırlarıyla birleşince seyircide büyük merak uyandırdı. Derya (Hazal Türesan) ile Yahya'nın (Erkan Kolçak Köstendil) göz göze gelmesi, geçmişte yaşananların yeniden gündeme gelmesine yol açarken; Vezir'in (Tansu Biçer) Kudret'e (Derya Karadaş) karşı hisleri de gözler önüne serildi. Tanıtımın sonunda Reyhan'ın Timur'a yönelttiği "Neden kurtardın?" sorusu ise gelecek bölümlerde yaşanacak gerilim dolu gelişmelerin habercisi oldu.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen aile içi iktidar mücadelesi ve büyük bir aşk hikâyesini anlatan dizide, usta ve genç isimlerden oluşan geniş bir kadro yer alıyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş bulunuyor. Ayrıca Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu da dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİ CANLI NASIL İZLENİR?

Merakla beklenen Veliaht dizisini yayın saati olan Perşembe 20.00'de Show TV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

VELİAHT KONUSU

Sezonun dikkat çeken yapımlarından Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen büyük bir aşk öyküsünü ve aile içi güç savaşlarını konu alıyor. Oyuncular, rollerine hazırlanmak için yoğun bir çalışma sürecinden geçiyor. Timur karakterini canlandıran Akın Akınözü, bir tamirhanede eğitim alarak rolüne hazırlanıyor ve araç tamirine bizzat katılıyor.

Tunahan Kurt'un özgün hikâyesinden uyarlanan dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk bulunuyor. Hikâyede, sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski nüfuzunu kaybeden Zülfikar Karslı'nın ardından gözler yurt dışından dönmesi beklenen oğlu Zafer'e çevrilir. Bu sırada babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve beklenmedik şekilde Zülfikar'ın veliahtı olarak görülmeye başlar. Bu gelişme, Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için her şeyi değiştirecektir.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur: Seyyar tamirci olarak tanınır, beklenmedik şekilde "veliaht" konumuna yükselme ihtimaliyle hikâyeye dâhil olur.

• Reyhan: Karslı ailesinin önemli isimlerinden biridir, Timur ile yolları kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi, otogarın ve büyük servetin başındaki kişidir.

• Yahya: Ailenin güçlü fertlerinden, entrikaların merkezindeki karakterlerden biridir.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın çocuklarından biri, aile içi çekişmelerde etkin rol oynar.

• Kudret Karslı: Ailenin diğer güçlü üyelerindendir; duygusal yönleriyle dikkat çeker.

• Zafer Karslı: Ailenin asıl veliahtı olarak görülür, Timur ile aralarında büyük bir rekabet başlar.

• Vezir: Ailenin ve otogarın güç dengelerinde önemli rol oynayan kişidir.

• Beyazıt: Aileye ve otogar düzenine sadık kalan, öne çıkan yan karakterlerden biridir.