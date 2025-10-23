Veliaht 7. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Veliaht", Show TV'de Faro ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Her Perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak olan yapım, yayın öncesinde dahi geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Sosyal medyada özellikle "Veliaht canlı izleme linki" aramaları hızla artarken, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler heyecanla ilk bölümü bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Yayınlanan tanıtımda Yahya, Selim'in yaptıklarına karşılık kararı Timur'a, yani Zafer Karslı'ya bırakırken Timur'un kararı Selim'in kalması yönünde oluyor. Zülfikar, Timur'a kimi temsil ettiğini sert bir dille hatırlatırken, otogarı öğreneceğini söylüyor. Selim'in intikam ateşi giderek yükselirken, Zafer dışarı çıkmak için çabalıyor. Yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalleri verilirken, Yahya'nın gizli işine Ceset'in tanık olması merak konusu oluyor. Derya ve Zülfikar'ın duygusal anlarını gördüğümüz tanıtımda Timur ve Reyhan'ın yasak aşkı ise giderek alevleniyor. Yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecan artarken, Cennet'in Timur ile Gülşah'ın fotoğrafını görmesi tanıtıma damga vuruyor.

OYUNCU KADROSU

Veliaht, Esenler Otogarı'nın kaotik ve bir o kadar da insani atmosferinde geçen tutkulu bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Dizide usta oyuncularla genç kuşağın başarılı isimleri aynı projede buluşuyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aile draması ve imkânsız bir aşk hikayesini konu alıyor. Tunahan Kurt'un özgün hikayesinden uyarlanan dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk bulunuyor.

Hikâyede, otogarın güçlü ismi Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalır. Tüm gözler yurtdışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı'ya çevrilirken, tesadüf eseri bu dünyanın içine giren seyyar tamirci Timur, ailenin kaderini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Zülfikar'ın "beklenmedik veliahtı" haline gelen Timur'un gelişiyle hem Karslı ailesi hem de Reyhan, Derya ve Kudret gibi karakterlerin hayatı kökten değişir.

VELİAHT 7. BÖLÜM

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, ilk bölümünden itibaren sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Her bölümde aile içindeki sırlar ve çıkar çatışmaları derinleşirken, seyirciyi yeni sürprizler bekliyor.

KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Timur: Seyyar tamirciyken, bir anda Karslı ailesinin veliahtlık oyununa dahil olur.

• Reyhan: Güçlü bir karakterdir; kaderi Timur'la kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin lideri, otogarın hakimi ve servetin sahibi.

• Yahya: Ailenin stratejik düşünen, entrikaların merkezindeki üyesi.

• Derya Karslı: Aile mücadelesinde zekasıyla öne çıkan güçlü bir kadın figürü.

• Kudret Karslı: Sert yapısının ardında duygusal bir yön taşır.

• Zafer Karslı: Gerçek veliaht olarak görülen; Timur'la çatışma yaşar.

• Vezir: Ailenin ve otogarın gücünü şekillendiren kilit karakter.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, aile dengelerinde önemli bir yere sahiptir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Timur ve Zülfikar Karslı'nın ilişkisi, Timur'un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur'un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur'u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur'un vurulmasının hesabı Esenler'de sorulurken Yahya ise Selim'in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan'ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır. Veliaht son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.