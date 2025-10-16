Veliaht 6. bölüm CANLI izleme linki var mı?

Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri olması beklenen Veliaht, Show TV ekranlarında Faro Yapım ve Gold Yapım ortaklığında hazırlandı. Her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak dizinin yeni bölümleri için izleyiciler şimdiden heyecanla geri sayıma geçti. İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise "Veliaht canlı izleme linki var mı?" sorusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Reyhan arasında imkânsız bir aşkın gölgesi büyürken, Yahya ve Derya'nın baş başa yemek yediği anlar, bitmemiş bir aşkı yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Zülfikar'ın, alınmamış intikamdan söz ettiği anlar ise Karslı ailesinin karanlık geçmişini bir kez daha ortaya seriyor. Yahya ve Derya'nın aşk dolu bakışları, Gülendam'ın Zafer'i öpmesi ve Timur ile Reyhan'ın tehlikeli yakınlaşmalarıyla tüm karakterler geri dönülmez bir yola sürükleniyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla yaşanacaklara dair ilgi giderek artırıyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Esenler Otogarı'nda geçen dramatik hikâyeyi ekrana taşıyan "Veliaht" dizisi, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiriyor. Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş yer alıyor. Kadroda ayrıca Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

VELİAHT DİZİSİ CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Veliaht, her Perşembe saat 20.00'de Show TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, diziyi televizyon üzerinden takip edebildikleri gibi, Show TV'nin resmi dijital platformları aracılığıyla da aynı anda izleme imkânına sahipler.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aşk ve güç mücadelesini anlatıyor. Akın Akınözü'nün hayat verdiği Timur, borçlarla boğuşan bir seyyar tamircidir. Sağlığı giderek kötüleşen Zülfikar Karslı, otogardaki hâkimiyetini kaybetmeye başlayınca gözler, yurtdışında yaşayan oğlu Zafer'e çevrilir. Ancak Zülfikar'ın, beklenmedik şekilde Timur'u potansiyel veliaht olarak görmesi, aile içindeki dengeleri sarsar. Kudret, Derya, Cennet ve Zafer arasında başlayan çatışma, Reyhan'ın da dâhil olmasıyla daha karmaşık bir hal alır.

Senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

VELİAHT DİZİSİ KARAKTERLERİ

• Timur: Hayatını seyyar tamircilikle kazanan Timur, kaderin ona sunduğu veliahtlık ihtimaliyle yeni bir döneme adım atar.

• Reyhan: Karslı ailesinin öne çıkan isimlerinden biri olup Timur'un hikâyesinde kilit bir rol oynar.

• Zülfikar Karslı: Ailenin reisi, otogardaki gücüyle tanınır ancak hastalığı ilerledikçe otoritesi sarsılır.

• Yahya: Ailenin stratejik zekâsı olarak entrikaların tam merkezindedir.

• Derya Karslı: Zülfikar'ın kızı; aile içindeki güç savaşında aktif bir figürdür.

• Kudret Karslı: Sert görünümünün ardında duygusal bir karakter barındırır.

• Zafer Karslı: Gerçek varis olarak görülen Zafer, Timur'la büyük bir rekabete girer.

• Vezir: Ailenin iç dengelerinde söz sahibi, gizemli bir figürdür.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, Karslı ailesinin güvenilir destekçisidir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Zülfikar, artık Timur'u aile sofrasına kabul ederken Derya ile Timur arasındaki gerginlik devam ediyor. Yahya'nın Derya'ya söylediği "Bir daha hayatıma girersen kolay kolay çıkamazsın, bunu bil" sözlerini Beyazıt'ın duymasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Timur'un Reyhan için savaşmak istemesi, ikili arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Tanıtımın finalinde büyük bir hesaplaşmanın ve savaşın sinyalleri verilirken, patlayan silah yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.