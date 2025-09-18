Veliaht 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni yayın döneminin en çok konuşulan projeleri arasında gösterilen "Veliaht", FARO ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan yapım, Perşembe akşamları saat 20.00'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, Veliaht dizisini canlı izlemek isteyenler için bir yayın bağlantısı bulunuyor mu?

VELİAHT KONUSU NE?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen çarpıcı bir aile hikâyesiyle birlikte tutkulu bir aşk öyküsünü konu alıyor. Sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösterilen dizide, aile içi taht mücadeleleri ve saklı kalan sırlar ekranlara taşınacak.

Kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi deneyimli ve genç isimlerin yer aldığı dizide karakter hazırlıkları sürüyor.

Akın Akınözü, dizide seyyar tamirci Timur karakterini canlandırıyor. Rolüne hazırlanmak için bir tamirhanede eğitim alan oyuncu, araç bakımı ve onarımı üzerine ustalardan bilgi edinerek iş tulumu giyip bizzat onarım çalışmalarına katılıyor.

Senaryosunu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer'in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, sağlığı bozulan otogarın eski gücü Zülfikar Karslı'nın yerine geçeceği konuşulan oğlu Zafer'in dönüşü beklenirken; babasından kalan borçlarla boğuşan Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişiyor. Bu beklenmedik karşılaşma, Timur'un "Veliaht" olarak anılmasına neden oluyor. Bu andan sonra Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer ile Zafer'in eşi Reyhan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

VELİAHT 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veliaht dizisinin 3. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı. Dizi hayranları, yeni tanıtımın ne zaman paylaşılacağını merakla bekliyor.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hikâyeye dahil olur; beklenmedik şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır.

• Reyhan – Karslı ailesinin önemli isimlerinden biri olup Timur'un hayatını değiştiren kişi olur.

• Zülfikar Karslı – Ailenin lideri ve otogarın eski kudretli ismidir.

• Yahya – Ailenin güçlü figürlerinden biridir, entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın kızlarından, aile içi çekişmelerde etkin rol oynar.

• Kudret Karslı – Sert ve duygusal yönleriyle öne çıkan bir aile bireyidir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür, Timur'la arasında rekabet gelişir.

• Vezir – Otogarın ve ailenin güç dengelerinde belirleyici konumdadır.

• Beyazıt – Aileye ve otogar düzenine sadık yan karakterlerden biridir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veliaht'ın 11 Eylül Perşembe akşamı yayımlanan 1. bölümünde; otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir. Otogardaki herkes onun oğlu Zafer'in gelip yönetimi devralmasını beklemektedir. Ancak öldürülen babasının intikamını almak için Esenler'e gelen Yahya'nın da ortaya çıkmasıyla, Zülfikar hasta oğlu yerine yeni bir veliaht seçmek zorunda kalır. Bu sırada kız kardeşi ve annesine bakan seyyar tamirci Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve bu karşılaşma tüm dengeleri değiştirir.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

