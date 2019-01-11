Veliah Prens Salman'ın Baskıları Devam Ediyor

Washington Post'ta yer alan habere göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden 100 gün geçmesine rağmen, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın muhalif karşıtı kampanyaları sürüyor ve kaybolduğu iddia edilen Suud El Kahtani Kahtani ile görüşmeye devam ediyor.

Washington Post, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın muhalif karşıtı kampanyalarının sürdüğüne dair yaptığı haberinde, prensin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin örgütlenmesine yardım ettiğine inanılan üst düzey danışmanlarından Suud El Kahtani ile temas halinde olduğunu bildirdi.

Washington Post, ABD'li ve Suudi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'un, Prens Salman'ın Kaşıkçı olayından ders alması gerektiği beklentilerine rağmen ders almadığı, baskıcı ve otoriter hareketlerine devam ettiği bildirildi.

Kısa bir süre önce Prens Salman ile görüşen bir ABD'li kaynağın Prens hakkında, "Ülke içinde, kendinden emin ve kontrol sahibi olduğunu hissediyor. Temeli güvende olduğu sürece, hiçbir şeyin kendisine zarar veremeyeceğini düşünüyor" açıklamasına yer veren gazete, İngiltere'nin en deneyimli Suudi gözlemcilerinden birinin ise, "Olanlardan tamamen kaygı duyuyor. Batı hükümetleri için endişe verici" ifadelerine yer verdi.

Kahtani ile iletişim kurduğu iddia edildi

Daha önce Kahtani'nin ortadan kaybolduğuna dair haber yapan Washington Post, Prensin Kahtani ile iletişim kurduğunu ve tavsiyesini almaya devam ettiğini iddia etti. Haberde, Kahtani'nin yakın zamanda Kraliyet Mahkemesi'nin Çalışmalar ve Medya İşleri Merkezi'nden kıdemli milletvekilleriyle birlikte Riyad'daki evinde buluştuğu ve yardımcılarına, "Suçlanıp günah keçisi olarak kullanılıyorum" dediği bilgilerine yer verildi.

Prens Salman'la yakın zamandan bir araya gelen bir ABD'li kaynağın, Kahtani'nin elinde çok fazla dosya olduğu ve Prensin onunla bağlantılarını kolay kolay koparamayacağı ifadelerine yer verilen haberde ayrıca, yine başka bir Suudi kaynaktan Kahtani'nin elinde bitirmesi veya teslim etmesi gereken işler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Washington Post, Prens Salman'ın Kahtani tarzı internet zorbalıklarını değiştirmediğinin göstergesi olarak bu hafta Kaşıkçı ve Kanada'da yaşayan Omer Abdulaziz'e başlatılan sosyal medya kampanyasını örnek verdi.

Haberde, Veliaht Prens'i ziyaret eden bir ABD'linin kendisine, ABD'nin üst düzey askeri ve istihbarat yetkililerinin Prens Salman'ın Irak'ın Saddam Hüseyin'i gibi diktatör olup olmadığını, Prens'in ülkede modernleşmeye gittiğini ancak güvenilmez olduğu ya da ABD'nin sağlam bir müttefiki olup olmadığı konusunda tartıştıklarını söylediği ve Veliaht Prensin Kahtani'yi yanında tuttuğu sürece insanların onun Saddam gibi olduğunu düşüneceklerini söylediği bilgilerine de yer verildi.

Veliaht prensin Kahtani ile temas içinde bulunduğunu görüşen üst düzey Suudi yetkililer ABD'li yetkililerden sabırlı olmalarını istedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA