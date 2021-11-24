BİTLİS (İHA) - - Veli ve öğrencilerden sınıf öğretmenine ' Öğretmenler Günü' sürprizi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü İlkokulu öğrencileri ve velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle okul öğretmenine sürpriz yaptı.

Vangölü İlkokulu öğrencileri ve velileri, Sınıf Öğretmeni Fuat Ütkür'e sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutladı. İlk olarak sınıfı balonlarla süsleyen öğrenci ve veliler, daha önce öğretmenleri ile çektikleri fotoğrafları ise bir video klip haline getirdi. Video klibi izlerken duygusal anlar yaşayan öğretmen Fuat Ütkür, kendisine yapılan sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklarla beraber pasta kesen Ütkür, emeği geçen herkese teşekkür etti.

22 yıllık öğretmenlik mesleğinde yaşadığı bu günün unutulmaz ve özel bir anı olduğunu söyleyen öğretmen Fuat Ütkür, "Vangölü İlkokulunda 7'inci yılım. Daha önce birleştirilmiş sınıflarda ve köy okullarında da çalıştım. Öğretmenler günü özel bir gün. Bugün hatırlanmayı bütün öğretmenler ister. Ama bizi en çok mutlu eden, bu minik yüreklerin gözlerindeki o kıvılcımı, o mutluluğu görmektir. Öğretmenlik mesleğinin güzel yönü bu zaten. Bu minik yüreklerde olabilmek. Bu mutluluğun tarifi mümkün değil. Başka hiçbir şey ile kıyaslayamazsınız. Size sevgi dolu bakmaları bütün yorgunluğunuzu alıyor. Bu minik yüreklerin mutluluğu ile mutlu oluyoruz. İyi ki öğretmenim diyorum. Bilgim dahilinde olmayan bir program oldu. Bir yandan videoda öğrencilerimle beraber olduğumu görmek, böyle bir organizasyonun hazırlanmış olduğunu görmek tabi ki çok duygulandırdı. Sınıf annemize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel düşünmüşler, çok mutlu ettiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim bugündeki en büyük hediyemiz bu minik yavrularımızdır. Bu meslekte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla velilerle birlikte etkinlik hazırladıklarını belirten sınıf annesi Sibel Gökalp ise, tüm öğretmenlerin gününü kutlarken, öğretmenini çok sevdiğini belirten Serdar Melih Gökalp isimli öğrenci de, "Ben öğretmenimi çok seviyorum. İyi ki var. Bugün öğretmenler gününü kutladık. Pasta kesip hediyelerimizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerine etkinlik yaparak sevindirdiklerini söyleyen Yağmur Ebrar Kuşman isimli öğrenci ise "Bugün etkinlik yaparak öğretmenimizi sevindirdik. Biz de çok sevindik. Öğretmenimi seviyorum" dedi.