Veli ve öğrencilerden, o öğretmene destek

02.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:33

İZMİR'de, 4'üncü sınıf öğrencisi S.S.'nin babası Hakan S.'nin, kızının başına kitapla vurduğu iddiasıyla kadın öğretmen G.B.'den şikayetçi olmasının ardından, veliler öğretmene destek olmak için okulun önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Öğrenciler de ellerinde dövizleriyle öğretmenlerini savundu.

Mustafa Urcan İlkokulu 4'üncü sınıfta okuyan S.S.'nin babası Hakan S., sınıf öğretmeni G.B. hakkında, cuma günü Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliği'nde şikayetçi oldu. Baba Hakan S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu aldıklarını söyleyerek, "Kızımın kafasına, İngilizce kitabını evde unuttuğunu söylediği için sinirlenip, kitapla vurmuş. Bugün okuldan haber geldi, kızımı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Suçu sadece kitabı evde unutmakmış. Buraya geldik ve öğretmen hakkında şikayetçi olduk" dedi. Bunun üzerine, sınıftaki diğer veliler de, öğretmen G.B.'ye destek olmak için, bugün saat 13.00'da, Mustafa Urcan İlkokulu önünde bir araya geldi. Öğrenciler de, ellerinde, 'Öğretmenime dokunma', 'Benim öğretmenim fedakar, merhametli, iyi kalplidir', 'G.B.'nin öğrencisiyim ve bundan gurur duyuyorum', 'Benim öğretmenim yalancı değil' dövizleriyle, öğretmenlerini savundu. Basın açıklamasını okuyan veli Nilhan Dağdelen, öğretmen G.B.'nin bir iftiraya maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi:

Kaynak: DHA