Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenci sorunlarını gidermek amacıyla tasarlanan "Veli Rehberlik Hizmeti" Projesi, Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, müdürlükte düzenlediği basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler verdi.

Hızla gelişen teknolojinin çocuklara yararlı olabildiği gibi özgüven eksikliği, teknoloji bağımlılığı, psikolojik rahatsızlıklar da ortaya çıkardığını belirten Savaşçı, "Öğrencinin eğitim-öğretim yaşantısına

ciddi etkileri olan bu problemler karşısında veliler çoğu zaman bir psikolog ve pedagog

desteğine ihtiyaç duyar. Herkesin bu uzmanlardan yararlanması maalesef mümkün

olamamaktadır.

Bu noktada veliler açısında ulaşılabilir en uzman kişiler çoğunlukla

okullarımızdaki rehber öğretmenler olmaktadır." diye konuştu.

Savaşçı, her okulda rehber öğretmenin

olmadığını da dile getirerek, "Sivas İl

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sorunlardan hareketle Veli Rehberlik Hizmeti'ni hayata

geçirdik. Projemizin amacı ilimizde bulunan resmi ve özel, okul

öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın anne ve babalarını, çocuğunun

eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti

alabileceği, alanında uzman rehber öğretmenlerimizle ücretsiz ve online olarak

buluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Kasım 2017 yılında uygulamaya konulan proje hakkında bilgi veren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ekibimizce Milli Eğitim Bakanlığı web altyapısı kullanılarak 'Veli Rehberlik Hizmeti' linki oluşturuldu. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, teknoloji bağımlılığı gibi hizmet verilecek 19 konu başlığı belirlendi. Velilerimize, projemizden

faydalanmaları konusunda kolaylık sağlamak için ekibimiz tarafından modülümüzün mobil uygulaması da oluşturuldu. Projemiz hakkında bilgi sahibi olan veliler,

birimimiz web adresindeki 'Veli Rehberlik Hizmeti' linkine giriş yaptı. Öğretmenlerimizin giriş yaptıkları

mesaj havuzuna düşen sorular, 7 gün 24 saat ücretsiz cevaplanarak ve velilerimizin problemlerine çözüm bulundu. Kısa sürede 9 bin 721 velimiz bu sisteme üye

oldu. Bu güne kadar velilerden gelen bin 816 soru, gönüllük ilkesine göre çalışan 25

rehber öğretmenimiz tarafından cevaplandı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında, Türkiye genelinde dört bin 841 projenin

yarıştığı, 151 projenin saha incelemesine kaldığı ve 62 projenin bölge ödülü almaya hak

kazandığı yarışmada projemiz, yapılan değerlendirmeler sonucunda hem bölge hem de

Bakanlık ödülüne layık görülerek Türkiye birincisi oldu."