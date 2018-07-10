Veli Projesi ile 1. Oldular

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Veli Rehberlik Hizmeti Projesi" Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışması'nda Türkiye 1.si seçildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas'a birincilik getiren proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Veli Rehberlik Hizmeti Projemizin amacı; ilimizde bulunan resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın anne ve babalarını, çocuğunun eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti alabileceği, alanında uzman rehber öğretmenlerimizle ücretsiz ve online olarak buluşturmaktır. Bu sayede anne babaların, çocuklarıyla doğru ve etkili bir iletişim içerisinde onların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak sorunlarına pedagojik çözüm yolu bulmaları; çocukluk döneminde yaşanabilecek zorlukların önüne geçerek sağlıklı, özgüven sahibi ve başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu proje şuana kadar büyük bir başarıyla yürütüldü ve önemli olumlu dönütler alındı. Şu ana kadar 9 bin 721 velimiz 7 gün 24 saat ücretsiz ve online psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan sistemimize üye oldu. Velilerimizden gelen bin 816 soru gönüllük ilkesine göre çalışan 25 rehber öğretmenimiz tarafından cevaplandı." Dedi.

Birincilik böyle geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en prestijli ödülü olan Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri'nde önce bölge ardından Türkiye birinciliğini elde ettiğini belirten Savaşçı, "Türkiye genelinde 4 bin 841 projenin yarıştığı, 151 projenin saha incelemesine kaldığı ve 62 projenin bölge ödülü almaya hak kazandığı yarışmada projemiz, yapılan değerlendirmeler sonucunda hem bölge hem de bakanlık ödülüne layık görülerek Türkiye birincisi olmuştur. Ben, projemizin hayata geçirilmesi ve uygulanmasında emeği geçen tüm rehber öğretmenlerimize ve ARGE birimimizde görevli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah, bu proje ileride ülke genelinde yaygınlaşacaktır." Şeklinde konuştu. - SİVAS