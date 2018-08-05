Veli Kavlak'ın Menajeri Ercan Kayhan'dan Sert Açıklama: Veli Yüzüstü Bırakıldı

Menajerliğini yaptığım profesyonel futbolcu Veli Kavlak hakkında son günlerde basına yansıyan haberleri ve suçlamaları büyük bir üzüntüyle takip etmekteyim.

"VELİ KAVLAK BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA..."

Öncelikle belirtmek isterim ki, Veli Kavlak Beşiktaş'a ilk transfer olduğu günden bu yana her zaman en üst düzeyde profesyonellik göstermiş, Beşiktaş camiasına yakışır bir şekilde mesleğini icra etmiş ve Beşiktaş formasıyla birçok başarıya imza atmıştır. Veli Kavlak, çok sevdiği Beşiktaş'a hizmet ederken, yaşadığı sakatlık üzerine 2015 yılından bu yana birçok ameliyat geçirmek zorunda kalmış ve buna rağmen sağlığına kavuşamamıştır.

"BEŞİKTAŞ SAĞLIK KURULUŞUNUN TEŞHİSİ HATALI ÇIKTI"

Önemle irdelemek isteriz ki, birçok sağlık kuruluşu konusunda dünyaca bilinen uzman hekimlerin ortak görüşü, Beşiktaş sağlık kurulu tarafından sakatlığına ilişkin yapılan ilk teşhis ve tedavinin hatalı olduğu, bu durumun Veli Kavlak'ın da halihazırda sağlığına kavuşamamasının temel sebebi olduğudur.

"VELİ KAVLAK TEDAVİ MASRAFLARINI CEBİNDEN KARŞILADI"

Buna rağmen Veli Kavlak hiçbir zaman sahalara dönme çabasını bırakmamış, bugüe kadar kendi imkanlarıyla amleiyat olması nedeniyle 200 bin euro'dan daha fazla tedavi masrafını cebinden ödemek zorunda kalmış ve ameliyat olmasına Beşiktaş tarafından izin verilmesi için de ücretinden 2016/18 sezonunda 600 bin euro ve 2017/18 sezonunda ise 500 bin euro olmak üzere toplamda 1.100.000 euro indirim yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Bütün bu maddi ve manevi kayıpları bir an önce sahalara dönmek ve Beşiktaş'a yeniden hizmet verebilmek amacıyla katlanmış olan Veli Kavlak, bir takım gerçek dışı isnatlarla Beşiktaş taraftarının önüne atılmış ve sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir. Her zaman Beşiktaş'a en üst düzeyde hizmet vermek amacında olan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Veli Kavlak, hali hazırda futbol oynayamayacak durumda olmasına karşın adeta Beşiktaş'tan kovulmuş ve yalnız bırakılmıştır.

"DAHA YÜKSEK ÜCRETLİ TEKLİFLERİ REDDETTİ"

Sağlıklı olduğu günlerde Beşiktaş'tan kazandığından daha fazla ücret tekliflerini bir an için bile değerlendirmeksizin reddeden ve Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayı aklından bile geçirmemiş olan Veli Kavlak'ın çok sevdiği Beşiktaş camiasıyla karşı karşıya bırakılması ve gerçek dışı isnatlarla itibarsızlaştırılmaya çalışması kendisini derinden üzmektedir.

"VELİ KAVLAK YÜZÜSTÜ BIRAKILMIŞTIR"

Gelecek günlerde Veli Kavlak tarafından da kamuoyunun bizzat bilgilendirleceğini bildirir, maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapmasına karşın kendisinin yüzüstü bırakıldığını ve profesyonel sözleşmesinin gerek hukuka, gerekse de vicdana aykırı olarak Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş olduğunu saygılarımızla kamuoyunun takdirine sunarız. "