Veli Çetin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz"
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Veli Çetin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz"

Veli Çetin: 'Sezona iyi başlamak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Veli Çetin, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Veli Çetin, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hedeflerini anlatan Veli, "İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden savunma oyuncusu Veli Çetin, Afyonkarahisar kampı ve yeni sezon hedefleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer sürecinden bahseden Veli, "Sezon sonu Yılport Samsunspor ile sözleşmem sona erdikten sonra birçok kulüpten teklifler aldım. Bu teklifler arasında beni en çok etkileyen Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri oldu. Geçen sezon elde edilen önemli başarıyı bu sezon da devam ettirmek için ben de bu takımın bir parçası olmak istedim. İnşallah sezon sonunda da takım olarak mutlu sona ulaşırız" dedi.

"Takımda çok iyi bir aile ortamı var"

Çocukluk hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Veli Çetin, futbolun kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Yeni sezon öncesi beklentilerini ve hedeflerini anlatan 26 yaşındaki stoper Veli Çetin, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için formamı terletmek istiyorum. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Geçen sezondan kalan arkadaşlarımız bizi çok iyi karşıladı. Afyonkarahisar kampında çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz" ifadelerini kullandı.

"Kapıdan geçerken çok dikkat ediyorum"

Futboldan kalan zamanında konsol oyunları oynamaktan keyif aldığını belirten genç savunmacı, ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi. Futbolda avantajını gördüğü boyuyla ilgili normal hayatında bazı zorluklar yaşadığına da değinen Veli, "Boyum 194 santimetre. Futbolda boyumun avantajlarını kullanıyorum ama normal hayatta da bana bazen zorluklar çıkarıyor. Özellikle kapılardan geçerken çarpmamak için çok dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlk kez taraftarımızla buluşacağım için mutluyum"

Son olarak statlara seyirci alma kararını değerlendiren Veli, "Uzun bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte karşılaşmalar da seyircisiz oynandı. Futbolda taraftar çok önemli bir güç. Bu sezon da statların yüzde 50'si oranında taraftar alınacak. Öncelikle çok heyecanlıyım. İlk kez taraftarlarımızla buluşacağım için mutluyum. Taraftarlarımız da bize güvensin ve desteğini esirgemesin. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeni sezonda iyi işler yapmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Veli Çetin: 'Sezona iyi başlamak istiyoruz'
Veli Çetin: 'Sezona iyi başlamak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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