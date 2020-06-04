Vekilliği düşürülen HDP'li Güven gözaltına alındı
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Vekilliği düşürülen HDP'li Güven gözaltına alındı

Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Güven gözaltına alındı
04.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:30

Vekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü. Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Leyla Güven, güvenlik güçleri tarafından evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güven, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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