Vekilliği düşen Gergerlioğlu, Meclis'te (2)
18.03.2021 18:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:09
CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'DEN ZİYARETTBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdürüyor.
CHP'Lİ ÇEVİKÖZ'DEN ZİYARET
TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdürüyor. Gergerlioğlu'nu, ziyaret edenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de yer aldı. Çeviköz, "Hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR