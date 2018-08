Vekillerden Memur-Sen'e Teşekkür Ziyareti

AK Parti Bursa milletvekilleri Memur-Sen'i ziyaret etti. Memur-Sen İl Başkanı Numan Şeker, 1 milyon üyeyle Türkiyenin en büyük sivil toplum örgütü olduklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, Memur-Sen'i ziyaret etti. Her zaman bu ülkenin kırılma anlarında ve makas değişikliğinde üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını ifade eden Şeker, "Çünkü bu ülkede bir sıkıntı olduğu zaman 81 milyon bu sıkıntıyı çekecek. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyüz. Başkanımızın da ifadesiyle şu anda Türkiye'de seçimden ziyade ekonomik savaş var. Bu ekonomik savaş içerisinde bizler neler yapabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Hamdolsun 2 gün önce Ankara'da Memur Sen teşkilatı olarak bütün şube başkanlarıyla Amerikan büyük elçiliği önünde eylem yaptık. Türkiye çapında bu eylemleri devam ettireceğiz. Hiç kimsenin 80 milyonluk bu ülkeye ayar çekmeye hakkı da yok, yetkisi de yok. Güçlü devlet olunca hemen karşılığını verdik. Bu noktada sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen neyse her zaman yapmaya hazırız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden önce, özellikle Erdoğan'nın ifade ettiği 3600 ek gösterge var. Biz bunun acilen fiiliyata ve pratiğe yansımasını bekliyoruz. Emeklilere verilen iki bayramdaki ikramiyenin tüm kamu çalışanlarına da verilmesini bekliyoruz. Bu konuda bir çok beklentimiz var" diye konuştu

Efkan Ala ise, "Şu anda ziyaret ettiğimiz Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen, her zaman Türkiye'nin önünü açan duruşların destekçisi olmuştur. Hele bizim dönemimizde, 2002'den beri bütün krizlerinin aşılmasında en büyük ön açıcı desteği sağlamıştır. Bu duruşunun 81 milyona çok büyük katkılar sunmuştur. Türkiye içinde bulunduğu zaman ve coğrafya itibarı ile çok önemli başarılara imza atıyor. Coğrafya tarumar. Dünyada büyük güçlerin bile tökezlediği sıkıntılı zamanlar yaşanıyor" dedi.

Hakan Çavuşoğlu ise, "Memur-Sen hakikaten örnek olma özelliğini gün geçtikçe güçlendiren bir sivil toplum örgütümüz, bir sendikamız. Milli ve yerli duruşu bakımından birçok sivil toplum örgütünden hem önde, hem de örnek durumda. Türkiye aleyhine gelişebilecek her kriz anında, Türkiye'nin lehinde tavır ortaya koyan, bunun için de risk almayı bilen bir sendikadan bahsediyoruz. Her seçimde bize çok büyük bir güç veriyor. Şimdi burada her gün insanımızla, vatandaşımla birlikte onları dinlemeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye yarayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerden başkanımız ilk 100 günlük eylem planını açıkladı. İnşallah şimdi hızlı bir şekilde yola devam ediyoruz. Artık başkanımız, 82 milyon içerisinde o işi en iyi kim yapabilecekse onu seçmeye muktedir oldu. Şimdi at binenin, kılıç kuşananın misali, işi ehline tevdi etmek suretiyle bu işi yürütecekler. Bu çok önemli" dedi.

Konuşmasında FETÖ'cülere de temas eden Çavuşoğlu, "Bunlar nereye giderlerse gitsinler, dünyanın bir ucunda da olsalar alınacak ve buraya getirilecek. Başka alternatif yok" diye konuştu. - BURSA