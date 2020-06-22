Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Merkez üssü Bingöl'ün Kaynarpınar köyünde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenerek 47 yapının ağır hasar gördüğü Erzincan'ın Tercan ilçesinde, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır incelemede bulunarak depremzedelerin dertlerine ortak oldular.

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu
22.06.2020 08:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:20

Merkez üssü Bingöl'ün Kaynarpınar köyünde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenerek 47 yapının ağır hasar gördüğü Erzincan'ın Tercan ilçesinde, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır incelemede bulunarak depremzedelerin dertlerine ortak oldular.

14 Haziran'da merkez üssü Bingöl/ Karlıova - Yedisu arası Kaynarpınar köyünde meydana gelen deprem sonrası Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kökpınar, Küllüce, Konarlı, Yaylım, Kalecik, Başbudak, Oğulveren ve merkeze bağlı Mertekli köylerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ön hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan ön hasar tespitine göre 388 yapı incelenerek bunlardan 40 yapı ağır hasarlı, 181 yapı az hasarlı ve 167 yapı hasarsız olarak belirlendi.

Hafta sonunda Erzincan'a gelen AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci'yle birlikte Tercan'a çıkarma yaparak depremde hasar gören köylerde incelemelerde bulundular.

Depremzedelerin dertlerine ortak olan vekiller, yaraların sarılması için devletin her zaman tüm kuruluşlarla vatandaşının yanında olduğunu belirttiler.

Vatandaşlar, Milletvekilleri Karaman ve Çakır'a duyarlılıkları için teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmalarını sürdürüyor Haber
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi; Bakan Soylu bölgede çalışmalarını sürdürüyor
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Haber
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Haber
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Evde cansız beden var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Evde cansız beden var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam ediyor: 12 il için uyarı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, 'Şakalaşırken oldu' dedi
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Bursa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 08:41:17. #1.14#
title