Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı Nöroloji Uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Doz aşı zamanı gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in aşısını bizzat yaptı.

Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı

KAYSERİ - Nöroloji Uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Doz aşı zamanı gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in aşısını bizzat yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programın ardından göreve yeni başlayan hastane Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada beyaz önlük giyerek AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in 4. Doz aşısını yapan Büyükkılıç, vatandaşlara da aşı çağrısında bulundu.

Büyükkılıç, "Doktor milletvekilimize doktor başkan aşı yaptı. Amacımız farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun dikkatini çekmektir. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayıp sosyal medyadaki dedikodulara hayır demektir. ya hastalığı geçirip nerede duracağımızı bilmeyeceğiz ya da aşı yaptırıp hem ülkemiz hem insanlığımız kazanımda bulunmuş olacak. Aksi takdirde bu ülkeyi sabote etme mantığı içerisinde ekonomisini baltalama, turizmini ve eğitimini baltalama gibi yollara yöneldiğini unutmamalıyız. Mutlaka aşımızı yaptırmalıyız. Aksi takdirde kendimizi yoğun bakımda mı buluruz, nerede buluruz diye bilmediğimizi ifade etmek istiyorum. Doktor başkana Allah'ın izniyle güvenirler. Sağlık camiasına zaten güveniriz. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız başta olmak üzere Türkiye'mizde elbette en yetkili ağızlara güveneceğiz. Onun dışındaki dedikodulara kulağımızı kapatacağız. Temennimiz en kısa zamanda da Turkovac aşımızın piyasaya çıkmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4. doz aşısını yaptıran AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, "Ürolog olarak büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 4. Doz aşım yapıldı. Farkındalık oluşması adına böyle yapmış olduk. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aşı yaptırmayan ve aşı karşıtı olan kardeşlerimize bir kez daha sesleniyoruz. 2 doz Sinovac aşısından sonra maalesef virüse yakalandım ama çok hafif atlattım. Sol akciğerimin yarısı daha önceki bir ameliyat ile alınmıştı. Virüsün zor geçeceği tahmin edilirken grip gibi atlattım" diye konuştu.

Büyükkılıç daha sonra ziyaretini takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Göç'ün de 3. doz aşısını yaptı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Aleyna Tilki Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Gervinho Lionel Messi Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 18:11:15. #1.14#

title