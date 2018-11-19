Vekilden Minikleri Isıtan Hareket

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan İçören Anaokulundaki 41 öğrencinin sesini, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt duydu.

Ordulu Yeşim Haseken Gökçe isimli vatandaş, ana sınıfına giden çocuğunun okulunda okuyan 41 öğrencinin kıyafeti olmamasından dolayı Ordu Milletvekili Enginyurt'a ulaşarak yardım istedi. Eşinin Mardin'de görev yapması nedeniyle çocuğunu okula bırakmaya giden Yeşim Haseken Gökçe, aynı sınıfta bulunan 41 çocuğun kışlık kıyafetlerinin olmadığını gördü. Durumu Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile paylaşan Gökçe'nin sesine vekil duyarsız kalmadı.

Vekil duruma sessiz kalmadı

Durumu MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile paylaşan Gökçe, "Eşimin görev nedeniyle Ordu'dan Mardin'e geldik. Buradaki ortamı 5 yaşındaki kız çocuğumu anaokuluna verince tanıdım. Zor şartlarda eğitim gören bu çocuklarla ilgili olarak bir şeyler yapmak istedim. Durumu önce eşimle konuştum. Daha sonra bunu karakol komutamızla rica ettik. Okul içerisinde eksik olanları tamamladık. Son olarak durumu Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt telefonda paylaştım. Kendisine bana acil dönüş yaparak çocuklar için ne eksikse yazmamı söyledi. Vekilimize buradaki eksiklikleri tamamladığımızı ve sadece çocuklarımız için 41 mont ve 41 bot istedim. Buradaki kötü şartlarda terlik ile okula gidip gelen çocuklar vardı. Vekilimiz sağ olsun bir hafta içinde hepsini bize ulaştırdı" dedi.

"Geleceğimiz çocuklarımızdır"

Yapılan yardımla ilgili olarak konuşan Enginyurt, "Bizler vekil olarak değil insani olarak da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kardeşimiz bizleri arayarak durumu paylaşmıştır. Geleceğimiz olan evlatlarımızın rahat okumaları için bizler her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzü gülsün istiyoruz" diye konuştu. - ORDU