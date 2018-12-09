Vekil Kılıç Hızlı Trenin Takipçisi

AK Parti Bursa Milletvekili, KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu toplantısında hızlı tren hakkındaki görüşlerini aktardı.

Komisyon toplantısında TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, sunum yaptı. Sunumun ardından söz alan AK Parti Bursa Milletvekili, KİT Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa'nın hızlı tren beklentisini TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve komisyon üyelerine aktardı.

Bursa'nın büyük bir istek ve kararlılıkla hızlı tren projesini beklediğini ifade eden Kılıç, Apaydın'a hızlı tren projesinin hayata geçmesi için planlanan tarihin daha öne çekilmesi gerektiğini belirtti. İhracat üssü Bursa'nın ihracatının büyük kısmının kara yolu ile yaptığına dikkat çeken Kılıç, buna demi ryolunun mutlaka entegre edilmesini belirtti.

Ahmet Kılıç şunları söyledi: "Hızlı tren projeleri hükümetimizin öncelikli kamu yatırımları arasında yer alıyor. Şu anda yüksek hızlı tren projelerinden devam eden projeler içerisinde Bursa-Bilecik hattı, en önemli hatlardan biri. Bursa'nın 3 milyonluk nüfusunu, konumunu ve sanayideki gücünü düşündüğümüzde Ankara ve İstanbul'a bağlanmasının ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Ayrıca bu bölge yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da kullanılabilecek bir güzergah. Bursa sanayide en çok ihracat yapan ikinci şehir. İhracatının yüzde 78'ini kara yoluyla gerçekleştiriyor. Biz bunu demir yoluyla entegre etmemiz gerekiyor. Bu proje kapsamında havayolumuzu da hareketlendirecek bir entegre söz konusu olabilir. Sunumunuzda hızlı tren projesinin 2021 yılında gerçekleşeceği ile alakalı bir durum belirttiniz. Bizler bu sürenin daha erkene alınmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu hat kendi kendini çok rahatlıkla amorti edebilecek bir hat. Bunları bir kez daha dikkate alıp projenin bitiş tarihini daha öne çekmenizi arzu ediyoruz." - BURSA