Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." dedi.

Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 yılı vekalet ile kurban kesim bedeli yurt içi 890 TL, yurt dışı 725 TL." dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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