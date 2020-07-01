Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
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Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
01.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:26

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

İstanbul Müftüsü ve TDV İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, '2020 yılı Vekaletli Kurban Organizasyonu' toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 TL olarak belirlendiğini aktarıldı. Prof. Dr. Maşalı, geçen yıl 453 bin 560 hisse kurban kestiklerini belirtirken, bu yıl pandemi tedbirleri çerçevesinden Türkiye'de 77 il ve 232 ilçede, yurtdışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde yardım elini ulaştıracaklarını söyledi.

"BU YIL 20 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE TÜRKİYE'NİN İYİLİK ELİNİ ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geçen sene yaptıkları çalışmalara değinen Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurban; yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilmiştir. Geçen yıl vekaleten kesilen kurbanların bir bölümü ülkemizde, bir bölümü de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Afrika ülkeleri olmak üzere Balkanlar, Türki Cumhuriyetler, Kafkasya ve diğer bölgelerde vakfımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 77 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşların kendilerine nasıl ulaşacakları konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Maşalı, "TDV İstanbul Şubesi'nin kurban kesim organizasyonların temin etmek amacıyla İstanbul'daki merkezi yerlerine stantlar kurduk. Burada vatandaşlarımıza hem tanıtım hem de bağışlarını almaya gayret edeceğiz. Havalimanlarında da kurduğumuz stantlarla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Vakıf üzerinden kurban vekaletinin vermek isteyen vatandaşlar, ilçe müftülüklerimize başvurarak vekaletlerini verebilirler. Açacağımız stantlarda görevlilerimize vekalet verebilirler. Tüm din görevlilerimiz bu anlamda vatandaşların emanetlerini diyanet vakfına teslim etmesinde aracı olacaklar. Vatandaşlar, herhangi bir camiye gittiklerinde orada bulunan görevlilere taleplerini iletmeleri takdirde bu organizasyona katılmalarına aracılık edecekler. Vatandaşlar online olarak tdv.org adresi üzerinden ve telefon yoluyla da vekaletlerini verebilirler" şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle tedbirler çerçevesinde kesim alanlarının sayısını azalttıklarını vurgulayan Prof. Dr. Maşalı, "Bir önceki yıla göre kurban kesim yerleri sayısı azaldı. Pandemi sebebiyle gerekli şartları yerine getiren ve üst düzey sağlıklı bir hizmet verebilecek yerleri tespit ettik. Yine geçen seneye göre yurtdışında kurban keseceğimiz yerlerin biraz daha azaldı. Kurbanları ulaştıracağımız yerlerin sayısında bir azalma yok, sadece kesim yerlerinin sayısında bir azalma oldu. Dünyanın her bir yerinde temsilciliklerimiz bulunuyor. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muhtaçlara ulaşmak noktasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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