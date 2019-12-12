Vegan yumurtanın şifresini iki Fransız çözdü: 'Les Merveilloeufs' yakında marketlerde
Fransa'da iki vegan olan Philippine Soulères ve Sheryline Thavisouk bunu başardıklarını söylüyor. Paris'te bulunan Ecole de Biologie Industrielle'de öğrenci olan iki kadın 'Les Merveilloeufs' adında bir ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Yumurta kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde kullanılan bir hayvansal ürün ve pek çok mutfak kültüründe tuzlu veya tatlı çok çeşitli sayıda yemek tarifi için gerekli görülüyor.
Yumurtanın sağlığa olan etkilerine ilişkin farklı tartışmalar devam ederken sarısında bulunan yüksek miktardaki kolestrol en olumsuz etkisinin başında geliyor. Orta büyüklükteki bir yumurtada 186 mg kolestrol bulunuyor ki ağırlığına oranla bu, doğadaki en yüksek kolestrol seviyelerinden biri. Euronews.com'da Görüntüle