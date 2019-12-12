Vegan yumurtanın şifresini iki Fransız çözdü: 'Les Merveilloeufs' yakında marketlerde

12.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:01

Yumurta kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde kullanılan bir hayvansal ürün ve pek çok mutfak kültüründe tuzlu veya tatlı çok çeşitli sayıda yemek tarifi için gerekli görülüyor.



Yumurtanın sağlığa olan etkilerine ilişkin farklı tartışmalar devam ederken sarısında bulunan yüksek miktardaki kolestrol en olumsuz etkisinin başında geliyor. Orta büyüklükteki bir yumurtada 186 mg kolestrol bulunuyor ki ağırlığına oranla bu, doğadaki en yüksek kolestrol seviyelerinden biri. Euronews.com'da Görüntüle