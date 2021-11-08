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VEGAN MUTFAK ETKİNLİĞİ gerçekleştirildi

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VEGAN MUTFAK ETKİNLİĞİ gerçekleştirildi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Vegan Farkındalık Haftası kapsamında planlanan 'Vegan Mutfak Atölyesi' 5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Vegan Topluluğu Üyesi Melike DİRİKOÇ'un konuşmacı olarak katılımıyla Pendik Yerleşkesi uygulama mutfağında gerçekleştirildi.

PENDİK, İSTANBUL (Habermetre) - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından Vegan Farkındalık Haftası kapsamında planlanan 'Vegan Mutfak Atölyesi' 5 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Vegan Topluluğu Üyesi Melike DİRİKOÇ'un konuşmacı olarak katılımıyla Pendik Yerleşkesi uygulama mutfağında gerçekleştirildi.

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