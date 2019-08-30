Vegan beslenenler kolin eksikliğine karşı hangi gıdaları ihmal etmemeli?

30.08.2019 22:08

Hem sağlıkla ilgili hem de iklim değişikliği gibi dünyanın geleceğine dair kaygılar sebebiyle birçok kişi yalnızca bitkisel gıdalarla beslenme şekli olan veganı tercih ediyor. Ancak araştırmalar bu tür beslenmede kolin eksikliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



Vitamin benzeri suda çözülebilen bir temel besin öğesi olan kolin sinir hücreleri arasındaki uyarıların aktarılmasına yardımcı oluyor. En çok et ve süt ürünlerinde bulunan maddenin genel olarak beyin sağlığı ve özellikle de ceninlerde beyin gelişimi için önemli olduğu biliniyor, ayrıca karaciğer fonksiyonunu da etkiliyor. Euronews.com'da Görüntüle