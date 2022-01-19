"Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" 21-22 Ocak'ta düzenlenecek - Haberler
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"Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" 21-22 Ocak'ta düzenlenecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumla anılacak.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumla anılacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 konuşmacının katılacağı "Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu" 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın da katılacağı sempozyumda, usta edebiyatçının eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alınacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak takip edebileceği sempozyum, Zeytinburnu Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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