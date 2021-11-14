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Vefat ve Başsağlığı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vefat ve Başsağlığı

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın kuzeni, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu idari personellerinden Coşkun Can'ın ağabeyi, Rektörlük İdari Personeli Hasan Can'ın kuzeni Selami Can vefat etmiştir.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'ın kuzeni, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu idari personellerinden Coşkun Can'ın ağabeyi, Rektörlük İdari Personeli Hasan Can'ın kuzeni Selami Can vefat etmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, Rektörümüzle birlikte tüm ailesine baş sağlığı dileriz.

NOT: Cenaze ile ilgili bilgiler bilahare verilecektir.

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