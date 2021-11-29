Başsağlığı 26-11-2021 - Haberler
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Başsağlığı 26-11-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Başsağlığı 26-11-2021

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turğay ÖNTAŞ'ın annesi Muazzez ÖNTAŞ, 25. 11. 2021 tarihinde vefat etmiştir.

SİVAS (Habermetre) - Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turğay ÖNTAŞ'ın annesi Muazzez ÖNTAŞ, 25. 11. 2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 26. 11. 2021 Cuma (bugün) öğle namazına müteakip Sivas ili Ulaş Mezarlığına defnedilecektir.

Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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