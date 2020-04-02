Vefat eden yakınının mevlidi için ayırdığı parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı Mersin'in Mezitli ilçesinde, 78 yaşındaki Fatma Füsun Göle vefat eden bir yakı için düzenleyeceği mevlit töreni ve yemek masrafları için ayırdığı 5 bin lirayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması için bağışladı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 78 yaşındaki Fatma Füsun Göle vefat eden bir yakı için düzenleyeceği mevlit töreni ve yemek masrafları için ayırdığı 5 bin lirayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine destek olunması için bağışladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gölen, ölen yakını için yapmayı düşündüğü mevlit ve cenaze yemeği parasını belediyeye bağışlamak istediğini söyledi.

Hesap İşleri Müdürlüğü ve Yaşlı Bakım Birimi görevlileri, evine gittikleri yaşlı kadından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 5 bin lirayı bağış makbuzu karşılığında teslim aldı.

Göle, yaptığı açıklamada, mevlit ve yemek masrafları için ayırdıkları parayı bağışlamanın bu süreçte anlamlı olacağını belirtti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da duyarlı ve anlamlı yaklaşımı nedeniyle Göle'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA