Vefat eden TYSD Genel Başkanı Eldem için tören

07.10.2019 12:38

Ankara'da 86 yaşında vefat eden, Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Genel Başkanı Birsen Eldem için tören düzenlendi.

Eski Adalet bakanlarından Necat Eldem'in eşi ve TYSD Genel Başkanı Birsen Eldem için derneğin genel merkezinin bahçesinde düzenlenen törene, ailesi, yakınları ve dernek üyeleri katıldı.

TYSD İkinci Başkanı Dilek Bayazıt, törende yaptığı konuşmada, Eldem'in 56 yıldır derneğe emek verdiğini belirtti.

Hoşgörülü ve azimli karaktere sahip Eldem'in adalete önem verdiğini, insanlar arasında ayrım yapmadan herkesi koruyup kolladığını anlatan Bayazıt, "1933'te Cumhuriyetimizin 10'uncu yılında dünyaya gelen Birsen Eldem, Atatürk ilke ve inkılaplarının vücut bulmuş halidir. Büyük Atatürk'ün hedeflediği çağdaş Türk kadınıdır. TYSD ve Türkiye bugün büyük bir değerini uğurluyor. Öğretilerini yaşatmak hepimizin görevi." dedi.

Bayazıt'ın ardından törende, Birsen Eldem'in oğlu Prof. Dr. Bora Eldem, torunu Gonca Eldem, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan da konuşma yaptı.

Eldem'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Birsen Eldem'in öz geçmişi

Birsen Eldem, 1933'te Muğla Köyceğiz'de doğdu. İlkokulu Sinop'ta, ortaokulu Mardin'de bitiren Eldem, Ankara Kız Lisesi edebiyat bölümünün ardından Bitlis Akşam Kız Sanat Okulu giyim ve ev idaresi bölümünden mezun oldu. Çankaya Kaymakamı Necat Eldem ile 1954'te evlenen Eldem, babasının ve eşinin görevi gereği Türkiye'nin pek çok yerinde bulundu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneğinde 1963'te göreve başlayan Eldem, 1963-1966 arasında Genel Merkez Sekreterliği ve Yurt Kolu Başkanlığı yaptı. Eşinin görevi nedeniyle 1974'te Çankırı'ya giden Eldem, Genel Sekreterlik ve Çankırı Fahri Başkanlığını birlikte yürüttü.

Sonraki yıllarda Burdur, Yozgat merkezleri fahri başkanlığı ve Genel Merkez Planlama Kol Başkanlığı görevlerini üstlenen Eldem, 1986'da derneğin ikinci başkanlığına seçildi.

Birsen Eldem, dönemin Genel Başkanı Türkan Ayral'ın vefatının ardından 1988'de TYSD Genel Başkanı seçildi.

Kaynak: AA