Vefat Eden: Tuncay YAMAN
İlçemiz Soğanlı Mahallesi'nden, Göl-Et Restoran sahibi, Belediyemiz eski çalışanlarından TUNCAY YAMAN, elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Soğanlı Mahallesi'nden, Göl-Et Restoran sahibi, Belediyemiz eski çalışanlarından TUNCAY YAMAN, elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi yarın (12 Ağustos Perşembe günü) saat 10: 00'da, Soğanlı Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir. .
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre