Vefat Eden: Tuncay YAMAN
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Vefat Eden: Tuncay YAMAN

Vefat Eden: Tuncay YAMAN
Habermetre - Haberler | Toplum

İlçemiz Soğanlı Mahallesi'nden, Göl-Et Restoran sahibi, Belediyemiz eski çalışanlarından TUNCAY YAMAN, elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Soğanlı Mahallesi'nden, Göl-Et Restoran sahibi, Belediyemiz eski çalışanlarından TUNCAY YAMAN, elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi yarın (12 Ağustos Perşembe günü) saat 10: 00'da, Soğanlı Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedilecektir. .

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

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